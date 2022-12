Nesta terça-feira, parlamentares se despedem da Câmara Legislativa

A noite foi marcada por discursos de agradecimento e despedida de parlamentares que não retornarão para mais um mandato na Câmara Legislativa a partir do ano que vem

“É a terceira vez que me despeço desta Casa, só que agora em definitivo. Cada vez que converso com as pessoas que são abrangidas pelas ações desta Casa eu sinto como é importante ser parlamentar. Abrir o mandato para dialogar com a sociedade, conversar com as pessoas e recepcionar as demandas da população, isso é muito gratificante”, disse, emocionada, Arlete Sampaio (PT). Nesta terça-feira (13), ocorreu a última sessão ordinária desta legislatura.

A noite foi marcada por discursos de agradecimento e despedida de parlamentares que não retornarão para mais um mandato na Câmara Legislativa a partir do ano que vem. O deputado Rafael Prudente (MDB), presidente da Câmara Legislativa, agradeceu aos servidores da Casa e destacou suas ações à frente da presidência. “Saio daqui com uma dor no peito, mas com um sentimento de dever cumprido. Mantivemos um diálogo franco com toda a sociedade. Deixamos a Casa mais sustentável e transparente. Nomeamos mais de 230 servidores e lançamos nossa TV Câmara Distrital. Foram anos de muito aprendizado”, afirmou.

Integrante de MDB, o distrital Hermeto afirmou que sua legislatura foi marcada por muito trabalho. “Eu trabalhei muito pelas comunidades da Candangolândia, Bandeirante e Riacho Fundo, então foi uma legislatura dedicada às pessoas que mais precisam”, comentou.

Leandro Grass (PV) lembrou sua trajetória como deputado e candidato ao Governo do Distrito Federal nas últimas eleições. “Durante esses quatro anos eu me descobri vocacionado a servir à sociedade. Por isso disputei a eleição para o governo do DF. Tive 434 mil votos e quase fui para o segundo turno, mas nem sempre uma derrota eleitoral é uma derrota política”, observou.

Já Júlia Lucy (União Brasil) disse que viveu os “quatro anos mais intensos da vida” enquanto ocupou o cargo. Agaciel Maia (PL), por sua vez, abriu mão do discurso de despedida para fazer o que, segundo ele, é a sua especialidade, a relatoria da Lei Orçamentária Anual. “Vou me despedir da forma que mais gosto, que é dando um parecer à lei orçamentária, um ofício em que me especializei”, afirmou.

“Quando assumi a vice-presidência, o desafio era tirar a Câmara Legislativa do século XIX e colocá-la no século XXI, em termos de contagem de votos e presenças”, disse o deputado Delmasso, vice-presidente da Casa, enaltecendo os avanços alcançados na condução do processo legislativo. “Conseguimos instalar o painel eletrônico e implementar a votação eletrônica, antes mesmo da pandemia. Fomos a primeira Casa Legislativa estadual a realizar uma votação virtual. Saio daqui depois de oito anos com muito orgulho. Não quero dizer um adeus, mas sim um até logo”, prometeu.