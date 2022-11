Nesta sexta, duas regiões do DF ficarão sem energia

O desligamento programado é necessário para garantir a segurança dos cidadãos e dos técnicos durante os serviços

Nesta sexta-feira (18), o Paranoá e o Itapoã terão o fornecimento de energia suspenso para manutenção de rede e poda de árvores. O desligamento programado é necessário para garantir a segurança dos cidadãos e dos técnicos durante os serviços.

No Paranoá, o desligamento será feito das 8h30 às 16h para a realização de poda de árvores na região. A interrupção ocorrerá na Colônia Agrícola Sussuarana, chácaras 1-A, 7-B, 13-A, 23, 33-A, 36, 42, 58; Estrela Guia; Paraíso; Vitória 1, 4; Sítio das Gramas; Núcleo Rural Jardim, chácaras 2, 3, 5, 5-A, 8-C, 14-B, 32; Nossa Senhora Aparecida; São Sebastião; Olho D’Água; Divino; São José; São Pedro; Severino; Severino II; São Francisco; Santa Luzia; Santo Antônio; Paraíso; Fazenda Cedro; DF-100, km 270; DF-270, km 4; km 17, chácaras 31-A; Santana; Cezária; Recanto II; DF-345, km 32.

Já no Itapoã, a energia será desligada para a manutenção de rede, das 8h30 às 13h, no Condomínio Itapuã, quadras 1, 3 a 6; e Condomínio Del Lago, quadras 17 a 19, 21 e 23. No período da tarde, das 12h30 às 17h, o desligamento ocorrerá nas quadras 2, 4 a 6 e 35 do Condomínio Itapuã; nas quadras 29, 31, 33 e 35 do Condomínio Del Lago; e na DF-250, km 15.

Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nestes casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.