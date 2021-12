Neoenergia realiza manutenções preventivas e obras nesta segunda (20)

As atividades vão desde a substituição preventiva de cruzetas e de redes antigas por outras mais modernas até podas de árvores e ajustes em postes

A Neoenergia fará uma série de ações para melhorar o funcionamento da rede elétrica do Distrito Federal nesta segunda-feira (20). As intervenções acontecem em alguns endereços de Brazlândia, Gama, Planaltina e São Sebastião e exigirão a suspensão pontual do fornecimento de energia durante os trabalhos para que as equipes possam atuar em segurança. As atividades vão desde a substituição preventiva de cruzetas e de redes antigas por outras mais modernas até podas de árvores e ajustes em postes.

Nas chácaras 114, 325, 327 a 329 e 331 e 332 da gleba 03 no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Brazlândia, os trabalhos serão realizados das 08h40 às 16h30. No km 10 da DF-29, no Núcleo Rural Ponte Alta e no Córrego Crispim do Setor Leste do Gama, as equipes atuarão das 9h às 11h30 e das 13h30 às 18h30, respectivamente.

Em Planaltina, o serviço ocorrerá das 9h às 10h30 na avenida WL 04 do setor Hospitalar; das 9h às 12h nas quadras 03B, 05B e 06A do Arapoanga; e das 9h às 13h30 na Estância Mestre Darmas III. Por fim, em São Sebastião, os trabalhos estarão concentrados nas ruas 12 e de 15 a 26 da Rua do Bosque, das 9h às 16h30. A ação prevista para o Sudoeste, na segunda-feira (20), foi cancelada.