Neoenergia e Senai promovem curso sobre noções básicas de eletricidade e segurança

A Neoenergia Brasília e o SENAI Bahia estão com inscrições abertas para um curso virtual, gratuito e auto instrucional com oito horas de duração (o aluno poderá organizar o seu próprio tempo de estudos) sobre noções básicas de eletricidade e segurança na construção civil.

Serão oferecidas 220 vagas para profissionais autônomos que atuam na área construção civil (eletricistas, pedreiros, pintores, instaladores de antenas etc.) com Ensino Fundamental completo e que comprovarem residência no Distrito Federal.

“Os cuidados com trabalhos próximos à eletricidade são importantes e merecem ser destacados, principalmente quando se tratam de construções e reformas de edificações. A qualificação profissional é essencial para que a atividade seja exercida com segurança. Na Neoenergia, nós prezamos pela segurança das pessoas e estas iniciativas só reforçam o nosso compromisso”, afirma o gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia, Harley Albuquerque.

As inscrições para o curso estão disponíveis no site (http://www.senaibahia.com.br/gratuitoneoenergia/) até o dia 31 de outubro e a classificação se dará por ordem de inscrição. Os processos de classificação e de matrícula ocorrerão entre os dias 1 e 5 de novembro.

O curso será ministrado 100% à distância e estará disponível para acesso a partir do dia 15 de novembro – ou em até 48h após a confirmação de matricula por e-mail. Quaisquer dúvidas, durante todo o processo, deverão ser enviadas para o e-mail: [email protected]