Neoenergia convoca pacientes de home care para cadastro

Companhia quer saber quem precisa de tratamento diferenciado para poder melhor atender os pacientes

A Neoenergia Distribuição Brasília está convocando moradores do Distrito Federal que vivem em situação de home care. O objetivo é recadastrar pessoas que dependem do fornecimento contínuo de energia para que os cuidados de saúde não sejam afetados.

Da mesma forma que hospitais e unidades de saúde, os clientes que utilizam aparelhos médicos ligados na energia elétrica têm prioridade no atendimento das equipes de prontidão. Quando, por exemplo, ocorre a interrupção no fornecimento de energia, as residências que possuem clientes que dependem desses equipamentos têm o restabelecimento priorizado, afirma a Neoenergia.

Além disso, quando for necessário realizar um desligamento programado para manutenção ou melhoria da rede, clientes nessa situação receberão um aviso personalizado por carta, e-mail ou por outro canal de comunicação da empresa com seus clientes, com antecedência mínima de cinco dias úteis, informando a data e hora de interrupção.

Para se cadastrar, os pacientes de home care precisarão apresentar os seguintes documentos:

RG e CPF do titular da conta contrato;

RG e CPF do beneficiário, quando for o caso;

Atestado subscrito por profissional médico, constando obrigatoriamente: número do CID, número do CRM e prazo de utilização dos equipamentos.

Termo de compromisso assinado pelo consumidor ou por seu representante [PDF].

Observação: na inexistência do RG, o cliente poderá apresentar outro documento de identificação oficial com foto.

A partir da entrega feita pelo cliente de toda a documentação solicitada, a Neoenergia avaliará o pedido e retornará com um posicionamento em até 15 dias.