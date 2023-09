Campanha arrecada brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade

O objetivo é espalhar alegria para meninos e meninas em situação de vulnerabilidade, e qualquer pessoa pode participar

O Governo do Distrito Federal (GDF) lançou, nessa semana, a 4ª edição da campanha Vem Brincar Comigo, que tem o objetivo de arrecadar brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade. As doações de brinquedos novos ou usados podem ser feitas até 10 de outubro, nos endereços definidos.

O objetivo é espalhar alegria para meninos e meninas em situação de vulnerabilidade, e qualquer pessoa pode participar. Basta doar brinquedos usados em perfeito estado de funcionamento ou novos em algum dos seguintes pontos: Palácio do Buriti, órgãos do GDF, administrações regionais e nos batalhões da Polícia Militar (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

É recomendável que os brinquedos usados sejam higienizados com álcool 70% e colocados em um saco plástico transparente. Já os brinquedos novos podem ser doados em seus próprios pacotes.

“Sabemos o quanto os brinquedos são essenciais para o desenvolvimento infantil. Ele promove habilidades motoras, cognitivas, sociais e emocionais. Brincadeira de criança é coisa séria, então pode selecionar brinquedo em sua casa ou adquirir novos e fazer a diferença na vida de uma criança”, destaca a primeira-dama do DF e madrinha da campanha, Mayara Noronha Rocha.

A doação de brinquedos é uma forma de fortalecer a comunidade e garantir que todas as crianças tenham a oportunidade de sorrir e brincar. A iniciativa é coordenada pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais, ligada ao gabinete da primeira-dama. Neste ano, a campanha entrou para o calendário oficial do GDF, tendo reconhecida a sua importância para a população local. A última edição, em 2021, arrecadou mais de 16 mil brinquedos.

As informações são da Agência Brasília