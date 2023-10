Negociações de dívidas começam hoje no centro de Brasília

Serasa monta estrutura no centro de Brasília para pessoas inadimplentes. Descontos podem chegar a 99%

Mais uma oportunidade de negociar dívidas pela Serasa começa nesta terça-feira (17) em Brasília. Em frente ao Conjunto Nacional, o projeto itinerante do Serasa na Estrada ocorrerá em um grande caminhão rosa estacionado no local até o próximo sábado (21), atendendo das 9h às 18h de terça a sexta-feira e até às 13h no sábado. Os descontos podem chegar a 99%.

De acordo com a instituição, o Distrito Federal possui um dos maiores índices de inadimplência do país, tendo a maior média nacional de dívida por pessoa. Cada devedor da capital tem por volta de R$ 7.485,10 em débitos, cerca 51,2% maior que o valor da média brasileira, que corresponde a aproximadamente R$ 4.948,73. Em Brasília são 1 milhão e 278 mil pessoas inadimplentes – pouco mais de 52% da população adulta –, somando mais de R$ 8,5 bilhões em dívidas atrasadas.

As maiores dívidas são feitas nos três grandes setores de Bancos e Cartões – de crédito, principalmente –, sendo 34,39% delas, de Utilities (serviços de gás, luz e água), atingindo 17,61% dos devedores, e de Financeiras, com 17,25% dos endividados. Os mais inadimplentes têm entre 41 e 60 anos (38,2%), seguidos pela população entre 26 e 40 anos (33,8%) e por pessoas com mais de 60 anos (17%).

O projeto da Serasa na Estrada é muito voltado para a educação financeira, conforme destacou a especialista em educação financeira da Serasa, Clara Aguiar. Assim, além de disponibilizar a renegociação de dívidas, também há a consulta ao CPF, ao Score – índice de confiabilidade para empréstimos de cada pessoa a partir do comportamento financeiro –, e são feitas orientações financeiras para que os cidadãos atendidos consigam ter uma vida financeira mais saudável.

“Nossa expectativa é poder ajudar essas pessoas a negociar as dívidas e também a não voltar a se endividar. […] As pessoas em Brasília, ao contrário dos outros estados, justamente pelo funcionalismo público e pela estabilidade financeira, acabam se endividando mais, porque elas têm mais acesso ao crédito. Por isso vemos dívidas maiores. Infelizmente o acesso ao crédito não vem acompanhado de educação financeira”, disse a especialista.

De acordo com os dados da Serasa, a inadimplência no DF cresce a cada mês – com exceção de junho e julho de 2023, cujos índices diminuíram. “O crédito não é um vilão, mas a pessoa precisa saber se organizar financeiramente para saber usar, e quando isso não acontece vemos casos com médias de dívidas muito altas para as pessoas de Brasília. Uma coisa precisa estar acompanhada da outra”, afirmou.

A nova ação da Serasa deverá receber entre 3 e 4 mil pessoas no centro de Brasília, como normalmente acontece em outras cidades do país. Serão oito atendentes mediando as negociações presencialmente daqueles que necessitarem do serviço. Clara lembra que a negociação e os descontos tidos no caminhão do projeto também podem ser feitos de forma remota, pelo aplicativo da Serasa.

“O que as pessoas têm que prestar atenção, primordialmente, é no comportamento financeiro, fazendo uma auto-análise. Daquelas dívidas que forem renegociadas, quais são elas? Por que elas continuaram a entrar nesse ciclo? Ver esse comportamento é fazer um raio-X nas finanças”, disse Clara. A dica é olhar os extratos dos cartões nos últimos seis meses para ter uma noção de onde o dinheiro foi gasto e onde ele poderá ser economizado e reaproveitado.

Para a especialista, os altos índices de inadimplência no DF e no Brasil demonstram, independentemente de classes sociais, a falta de incentivo ao ensino da educação financeira. “Claro que existem vários fatores para que a inadimplência aconteça, mas um dos mais determinantes é a falta de educação financeira e da importância que as pessoas dão para esse assunto. Usamos dinheiro para tudo e precisamos conscientizar as pessoas de que ele não precisa ser tabu”, disse.

“Muitas vezes as pessoas entram na fase adulta se endividando e aprendendo pelo erro, e não antes para se organizar na vida. Aprendem só depois que já estão endividadas. Então a educação financeira é essencial para que isso não aconteça. São projetos como esse que trazem esse assunto à tona. Esse é o propósito da Serasa: ajudar a população a ter cada vez mais consciência desse assunto que é tão importante”, finalizou.

Serasa na Estrada

O projeto já passou por Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Campinas, Vitória, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Goiânia em 2023. Nesta última cidade, a goiana Mara Carneiro teve uma das maiores negociações da história do projeto. De R$ 800 mil em dívidas com um banco, entre despesas de cartão de crédito, limite e crédito pessoal, o valor a ser pago agora é de R$ 3.936,00 – um desconto de mais de 99% –, dividido em 48 parcelas de R$ 82,00.

A inadimplência atinge mais de 71,74 milhões de brasileiros, o que corresponde a 43,88% da população adulta do país, segundo dados de agosto do Mapa da Inadimplência da Serasa. Além da negociação de dívidas, o projeto Serasa na Estrada proporciona a consulta de pontuação de Score, solicitação de crédito, proteção de dados pessoais e informações sobre a Carteira Digital Serasa, que organiza todas as finanças pessoais em um só lugar.