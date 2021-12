Natal violento na madrugada do DF

Foram registradas ocorrências nesta madrugada de Natal. Entre elas, incêndio, capotamento e batidas.

Senhor de 98 anos é levado ao hospital, após capotamento de veículo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empenhando 04 (quatro) viaturas, 15 (quinze) militares. O acidente foi na DF 001, balão de acesso ao Complexo da Papuda, sentido Gama, às 21h42(25/12).

Chegando ao local, a equipe de socorro encontrou capotado no canteiro central do balão o veículo Ford Focus, de cor branca, que teria sido conduzido pelo senhor Elisander Nunes, 44 anos, que não se feriu. Porém o passageiro, senhor Jaime Damásio, 98 anos, ficou preso pelo cinto de segurança dentro do carro e foi retirado, atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital do Paranoá, apresentando dor na perna direita, ferimento superficial na perna esquerda. Estava consciente, orientado e estável.







Uma faixa de rolamento ficou interditada durante o atendimento e permaneceu aos cuidados do DER.

Caminhonete pega fogo na DF 250 na região do Paranoá.







O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empregando 04 (quatro) viaturas e 15 (quinze) militares. O atendimento foi no Km 12 da DF 250, sentido Planaltina, às 21h30 (25/12).

A equipe de socorro chegou e encontrou a caminhonete GM D10, de cor bege, fora da via e tomada por chamas. Rapidamente militares iniciaram o combate, usando espuma, e extinguiram o incêndio. O fogo atingiu somente o compartimento do motor e parte da cabine. Não foi possível identificar o proprietário do veículo. Não houve vítimas e ninguém foi transportado ao hospital.

Colisão seguida de capotamento deixa 5 vítimas na BR 060, uma em estado grave

O Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu a esta ocorrência com 5 viaturas e 16 militares. O atendimento foi na BR 060, km 4, próximo à Fazendinha, região de Samambaia, às 23h55 (25/12).

O veículo envolvido foi o Peugeot 206, de cor branca, conduzido por Danyllo da Silva, 22 anos. que foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital de Base, apresentando corte na região anterior e posterior do crânio, edema no abdome, dor no tórax e escoriações pelo corpo.

Estava consciente, orientado e estável. O carro seguia sentido Santo Antônio do Descoberto, momento em que seu condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista, colidiu com um poste de iluminação pública e capotou no canteiro central, parando a cerca de 70 metros do ponto da colisão com o poste. Durante o capotamento o condutor e as outras quatro pessoas que estavam no carro, foram sendo lançadas para fora, ficando espalhadas pelo percurso.





No veículo também estavam;

Mariele Silva, 19 anos, que foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital Regional de Ceilândia, apresentando TCE (traumatismo cranioencefálico), múltiplas fraturas pelo corpo. Estava inconsciente e instável.

Mauriana Silva, 39 anos, que foi atendido e transportado pelo SAMU ao Hospital de Santa Maria, apresentando lesões na face, dor no tórax e escoriações pelo corpo. Estava consciente, orientado e estável.

A menor K. M. de 11 anos, que foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital de Base, apresentando lesões na face, dor no tórax e escoriações pelo corpo. Estava consciente, orientado e estável.

O menor L. D. de 09 anos, que foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital de Santa Maria, apresentando lesões na face e escoriações pelo corpo. Estava consciente, orientado e estável.

Durante o atendimento uma faixa de rolamento foi interditada em cada sentido da via e permaneceu aos cuidados da empresa Triunfo, concessionária da via.

Com informações da assessoria SOINP/CBMDF