Natal do Cerrado encanta Pirenópolis com Magia e Luz

A igreja Matriz, símbolo da cidade, vai ganhar iluminação especial, transformando-se em um ponto focal de beleza e espiritualidade

Em meio à atmosfera histórica de Pirenópolis, Goiás, o Natal chega para iluminar o coração da cidade. No dia 5 de dezembro, a partir das 18h30, A Casa do Papai Noel abrirá as portas em um casarão histórico ao lado da imponente Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. O local será palco de apresentações natalinas e promete encantar moradores e visitantes.

A igreja Matriz, símbolo da cidade, vai ganhar iluminação especial, transformando-se em um ponto focal de beleza e espiritualidade. Além disso, o portal de entrada de Piri, a pitoresca ponte e o charmoso coreto receberão decorações festivas, criando um cenário mágico para celebrar a época mais esperada do ano.

O Cine Pireneus será palco de shows variados, proporcionando entretenimento de qualidade para todos os gostos. A programação se estenderá também ao Centro de Artes, onde diversas atividades natalinas prometem envolver a comunidade e visitantes em um clima de confraternização.

Com a combinação de tradição, cultura e alegria, o Natal do Cerrado será uma experiência única para todos que buscam celebrar a magia dessa época especial. Famílias, amigos e turistas estão convidados a se reunir e participar desse espetáculo encantador que ilumina não apenas as ruas, mas os corações daqueles que fazem parte dessa comunidade vibrante.

“Em nome de Pirenópolis, é com grande entusiasmo que ressalto a importância do Natal do Cerrado em nossa cidade. Esse evento não apenas celebra a magia da temporada, mas também destaca a riqueza cultural e a hospitalidade que nos define. Convido todos a participarem dessa celebração única, onde unimos tradição e alegria para criar memórias inesquecíveis. Que o Natal do Cerrado ilumine nossos corações e fortaleça os laços comunitários que tornam Pirenópolis verdadeiramente especial.” Estes são os votos do prefeito Nivaldo Melo.