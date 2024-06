Na Praia 2024 altera trânsito no Setor de Clubes Esportivos Sul

Os fins de semana do período de 28 de junho a 22 de setembro, das 18h às 2h terão alterações no trânsito no Setor de Clubes Esportivos Sul, em razão da realização do Festival Na Praia 2024, que acontecerá no Trecho 2, entre a Associação Geral dos Servidores da Polícia Civil do Distrito Federal (Agepol) e o Centro de Treinamento da Justiça Federal (Centrejufe).

Com expectativa de público entre 5 mil e 12 mil pessoas, diariamente, o evento contará com a presença de agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e de policiais militares do Batalhão de Trânsito, que se revezarão a cada fim de semana para controlar o fluxo de veículos e pedestres, garantindo mais fluidez e segurança àqueles que forem aos shows.

Para isso, os agentes de trânsito vão montar dois pontos de controle de tráfego e implantar sinalização nas vias adjacentes para direcionar o tráfego, colocando em sentido único a via principal do SCES Trecho 2, a partir do primeiro acesso, na altura da Agepol, em direção ao Clube dos Bombeiros. A rotatória do SCES Trecho 2, que dá acesso ao Na Praia, será fechada com barreiras de concreto.

Recomendações

O Detran-DF recomenda a utilização de transporte público coletivo, táxi ou transporte individual por aplicativos, a fim de evitar congestionamentos e dificuldades para estacionar, além de ter a liberdade para consumir bebida alcoólica sem colocar em risco a segurança do trânsito.

Além de realizar o controle do tráfego nas vias adjacentes ao evento, os agentes atuarão para coibir irregularidades de trânsito que coloquem em risco a segurança viária, como o estacionamento em locais proibidos ou que prejudiquem a fluidez das vias e a direção sob efeito de álcool ou outras substâncias entorpecentes, por exemplo.

*Com informações da Agência Brasília