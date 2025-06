Na porta de casa: Mais de 9 mil pacientes recebem remédios gratuitos todo mês no DF

Merência Pereira, 57 anos, não esconde a satisfação com o programa Medicamento em Casa, que há um ano leva até sua residência os remédios que usa para tratar diabetes, hipertensão, colesterol e problemas pulmonares. “É uma maravilha! Não preciso pegar fila, nem ficha. Tudo chega certinho”, resume. Como ela, cerca de 10 mil pacientes recebem mensalmente seus medicamentos sem sair de casa no Distrito Federal.

Criado em 2020, o Medicamento em Casa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) e o Banco de Brasília (BRB). Em 2024, mais de 100 mil entregas foram realizadas. Até abril deste ano, o número já se aproxima das 40 mil. O programa atende pacientes cadastrados no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf) — a chamada Farmácia de Medicamentos de Alto Custo —, com unidades na Asa Sul, Ceilândia e Gama.

Segundo o gerente do Ceaf, Ricardo Marcelino, o impacto é sentido tanto pelos usuários quanto pelos servidores. “A utilização do serviço reduziu significativamente as filas e tornou o atendimento mais ágil. Hoje, quem vai presencialmente são os que precisam renovar o processo ou preferem buscar o medicamento. A dispensação também ficou menos estressante”, afirma.

Além da praticidade, o programa promove maior adesão ao tratamento, especialmente em casos de doenças crônicas, debilitantes ou com múltiplas comorbidades. “Para muitos, ir até a farmácia mensalmente é inviável. Agora, com o conforto das entregas, até quem realiza o serviço é recebido com café, em sinal de gratidão”, comenta Marcelino.

O entregador Paulo Henrique Pereira confirma essa acolhida. “Faço de 20 a 25 entregas por dia. É gratificante, porque a gente percebe que as pessoas realmente precisam. Estar lá para garantir o medicamento a elas é uma satisfação.”

A aposentada Grace Patrícia Moura, 52 anos, é uma das beneficiárias. Diagnosticada com fibromialgia e artrite reumatoide, ela integra o programa há três anos. “Tem dias que estou bem, outros não consigo sair da cama. O programa facilita muito. O médico me orientou e, como os remédios comuns não estavam funcionando, precisei de outros bem mais caros. Mas deu tudo certo”, conta.

O Medicamento em Casa contempla 273 medicamentos vinculados a 102 protocolos definidos pelo Ministério da Saúde e pela SES-DF. As entregas seguem um cronograma por região e cobrem todas as Regiões Administrativas do DF e o Entorno. Para participar, é necessário estar cadastrado no Ceaf. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (61) 3029-8080.

Com informações da Secretaria de Saúde (SES-DF)