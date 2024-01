Na Hora registrou mais de 2,1 milhões de atendimentos à população em 2023

Projeto completou 21 anos em junho de 2023 e ultrapassou a marca de 44 milhões de serviços prestados de forma ágil e desburocratizada

São 21 anos promovendo o acesso a serviços públicos com agilidade e eficiência. Gerido pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), o Na Hora realizou 2.378.474 atendimentos de janeiro a dezembro de 2023 – sendo, em média, 6.516 por dia. A maioria dos serviços foram disponibilizados presencialmente nas oito unidades do órgão, com o tempo médio de espera de 8 minutos e 59 segundos, e o índice de satisfação identificado nos terminais de avaliação manteve-se acima de 99%.

As unidades do Na Hora estão localizadas em Ceilândia, na Rodoviária do Plano Piloto, em Taguatinga, no Gama, no Riacho Fundo, em Sobradinho, em Brazlândia e no Setor Comercial Sul (unidade de perícias). Juntos, os espaços (unidades do NH) contabilizam 2.334.279 atendimentos – 98% do total ocorrido de janeiro a dezembro deste ano. A população também pode acessar o Na Hora pelo telefone, por meio da Central 156, opção 8, em eventos itinerantes e pela carreta Na Hora Mais Perto do Cidadão.

“O ano de 2023 foi um ano de muito trabalho e os mais de 2 milhões de atendimentos realizados pelo Na Hora confirmaram o compromisso da Sejus com os cidadãos do DF. Entregamos para a população o que ela precisa: qualidade e cidadania”, salienta a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “Com os avanços na implantação de uma melhor governança e do agendamento eletrônico, foi possível mapear melhor os fluxos, diminuindo, assim, o tempo de espera e consequentemente as filas, e aumentando a qualidade do atendimento”, completa.

O Na Hora reúne representantes de diversos órgãos públicos, como Detran, Caesb, Polícia Civil, CEB, INSS e Tribunal Regional Eleitoral, além da distribuidora Neoenergia Brasília. Desde a criação do Na Hora, inicialmente intitulado como Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão, mais de 44 milhões de atendimentos foram realizados.

Os avanços seguem ocorrendo. Em 2021, foi lançada a unidade móvel Na Hora Mais Perto do Cidadão, que percorre diversos pontos do DF oferecendo agilidade à população. Além disso, as unidades fixas passaram por reforma completa para adequar o ambiente para os servidores, colaboradores e usuários.

O aposentado Nelcides Alves de Oliveira, 77 anos, afirma que o atendimento do Na Hora tem sido ágil. “Teve uma vez que vim e nem sentei, peguei a senha e já fui chamado. Claro que quando está mais cheio demora um pouco mais, mas costuma ser rápido”, diz. Na última visita ao Na Hora, ele esclareceu dúvidas em relação ao valor cobrado na conta de energia.

Já a estudante Elis Teixeira, 24, foi à unidade para regularizar a carteira de motorista. “Como sou uma pessoa trans, fiz a ratificação do nome e do gênero, então preciso mudar as informações antigas em todos os meus documentos”, conta ela, que, nos últimos meses, tem resolvido pendências na unidade com frequência. “Acho que o Na Hora, realmente, facilita a vida, principalmente para quem já passa pela Rodoviária todo dia, que é o meu caso”, diz.

Confira os endereços das unidades fixas de atendimento do Na Hora

→ Rodoviária do Plano Piloto: plataforma inferior, próximo ao Metrô-DF

→ Taguatinga: Avenida Comercial, QS 3, Lote 11, lojas 4 a 8 – Pistão Sul/Águas Claras

→ Ceilândia: piso superior do Shopping Popular de Ceilândia – QNM 11, Área Especial, Ceilândia Sul

→ Sobradinho: Quadra 6, Área Especial 8

→ Gama: Gama Shopping: AE 1, EQ 55/56, Setor Central

→ Riacho Fundo: Shopping Riacho Mall – QN 7, AE 1

→ Brazlândia: Área 4, Lote 3, Setor Tradicional

→ Perícia Médica Federal: Setor Comercial Sul, Quadra 4, Ed. Luiz Carlos Botelho – Asa Sul.

