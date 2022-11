Na Hora Mais Perto do Cidadão em Samambaia neste sábado (12)

Quem quiser emitir a primeira ou a segunda via da Carteira de Identidade poderá realizar o agendamento, sem a cobrança de taxas

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) realiza no próximo sábado (12), mais uma ação do programa Na Hora Mais Perto do Cidadão. O evento itinerante oferecerá atendimentos na Escola Classe 431, localizada na Qs 431, AE 01, Setor Norte, de 9h às 17h. O público terá acesso a diversos serviços públicos, objetivando a promoção da cidadania na cidade.

O evento itinerante levará serviços de cidadania tais como: Codhab, Caesb, serviços da Defensoria Pública do DF, Procon-DF, Secretaria de Economia, além dos serviços oferecidos pelo BRB Mobilidade. Quem quiser emitir a primeira ou a segunda via da Carteira de Identidade poderá realizar o agendamento, sem a cobrança de taxas.

O secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana, pontua sobre a importância do serviço à população do DF. “É com muita seriedade e compromisso do Governo do Distrito Federal promove esse tipo de atividade, visando maior celeridade no andamento de atendimentos tão necessários”, disse o titular da pasta.