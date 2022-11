Na Estrutural, motociclista atropela criança e foge

O motociclista não prestou atendimento, fugindo do local. A Polícia Militar assumiu o caso, mas não conseguiu imagens do acidente

No começo da noite de ontem, por volta das 18h30, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência no Setor Norte do SIA/Estrutural, onde uma criança foi atropelada.

Foram necessárias duas viaturas e nove militares no local – na Quadra 4, Avenida da loja Tem de Tudo, em frente à Farmácia dos Trabalhadores.

No local, os bombeiros encontraram uma criança sozinha, de apenas nove anos, que estava consciente, orientada e estável, mas com escoriações em membros inferiores. Ela foi imobilizada e transportada ao Hospital de Base. De acordo com os populares, a criança foi atingida por uma moto ao sair da farmácia e ir para a pista.

O motociclista não prestou atendimento, fugindo do local. A Polícia Militar assumiu o caso, mas não conseguiu imagens do acidente.