Na CPI da CLDF, Anderson Torres volta a prestar depoimento hoje

Após prestar depoimento na última terça-feira (8) na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Congresso, Anderson Torres voltará a depor hoje (10), dessa vez, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Ele era o secretário de Segurança Pública do DF (SSP-DF) em 8 de janeiro deste ano, e o objetivo do colegiado é apurar as responbsabilidades sobre os ataques.

A presença do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro é esperada na CLDF a partir das 10h. Ele será questionado também sobre a suspeita de atuação direcionada da PRF no segundo turno da eleição, quando Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF que foi preso ontem, era seu subordinado.

O deputado Chico Vigilante (PT) é o presidente da CPI, e já divulgou também o cronograma das demais oitivas previstas para agosto: