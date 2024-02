Mutirão retira 40 toneladas de lixo das ruas do Plano Piloto

Um mutirão de combate à dengue foi realizado pelo Governo do Distrito Federal (GDF), com auxílio da Administração do Plano Piloto, nesta quinta-feira (29). As quadras contempladas foram as 700 e 900 Sul, com o recolhimento de 40 toneladas de lixo.

Eletrodomésticos, latas, garrafas, vasos sanitários, lixo verde, pneus velhos das residências foram recolhidos, além da aplicação de larvicida e limpeza de terrenos com a retirada de lixo verde e entulho. Também houve a lavagem e dedetização de paradas de ônibus na W3 Sul.

Nesta sexta-feira (1º), o mutirão irá contemplar as quadras 701/901 a 707/907 Sul. Outra frente de ação contra à dengue está diretamente ligada ao trabalho dos agentes de vigilância ambiental, além de eliminar focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya, levando informação e prevenção aos moradores da região. A ação é encabeçada pela Administração do Plano Piloto, com o apoio do programa GDF Presente, Vigilância em Saúde, Novacap, Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e Corpo de Bombeiros.

O administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, diz que as ações de combate à dengue estão seguindo um cronograma para atender todas as regiões e explica que para que o trabalho obtenha êxito é de fundamental importância a participação de todos na eliminação de possíveis focos.

“Queremos não apenas combater a dengue, mas também criar uma consciência coletiva sobre a importância da prevenção. A participação ativa da sociedade é fundamental para o sucesso dessas iniciativas, e contamos com a colaboração de todos nesse esforço conjunto”, afirma Valdemar Medeiros.

Prevenção

Com ações simples, cada um pode ser um agente no combate à dengue, procurando evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Potenciais criadouros podem ser eliminados com ações simples, colocando telas em portas e janelas, jogando fora objetos em desuso deixando o quintal sempre limpo. É importante lembrar de sempre tirar a água dos pratos de plantas, colocar garrafas vazias de cabeça para baixo, tampar tonéis, depósitos de água, caixas-d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água limpa.

*Com informações da Agência Brasília