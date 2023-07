Mutirão reduz fila de espera na Oncologia

Neste sábado, 15 de julho, uma força-tarefa composta pelo Governo do Distrito Federal (GDF), Secretaria de Saúde e Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) inicia uma ação para combater a longa fila de espera por consultas na regulação da Secretaria de Saúde.

Com o objetivo de oferecer um atendimento mais ágil e eficiente, essa iniciativa ocorrerá todos os sábados nos meses de julho e agosto. A capacidade de trabalho será ampliada, visando a oferta de aproximadamente 372 vagas no Hospital de Base e mais 130 vagas no Hospital Regional de Taguatinga neste mês.

A expectativa é que essa força-tarefa consiga diminuir consideravelmente a fila, que atualmente conta com cerca de 750 pacientes aguardando consulta há mais de 60 dias. Através do aumento da capacidade de atendimento, espera-se proporcionar um acesso mais rápido aos serviços de saúde, beneficiando a população que enfrenta dificuldades na obtenção de tratamento oncológico.

“A parceria e colaboração entre o GDF, a Secretaria de Saúde e o IgesDF são de extrema importância para otimizar os recursos disponíveis e promover um sistema de saúde mais eficiente. Juntos, estamos unindo esforços para enfrentar os desafios e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes que aguardam na fila. Essa ação conjunta demonstra o comprometimento de todas as instituições envolvidas em oferecer cuidados adequados e reduzir o tempo de espera. Estamos empenhados em tornar o acesso à saúde mais ágil e efetivo”, afirma o presidente do IgesDF, Juracy Júnior.

Para viabilizar essa ação conjunta, a presença de profissionais médicos oncologistas é fundamental para garantir o atendimento adequado aos pacientes em primeira consulta. A equipe médica especializada da oncologia do GDF está dedicando seus conhecimentos e habilidades para atender cada paciente individualmente, oferecendo cuidados personalizados e contribuindo para um tratamento mais efetivo.

Além disso, a equipe de enfermagem está desempenhando um papel crucial ao realizar a aferição dos sinais vitais dos pacientes. Essa etapa é fundamental para monitorar a saúde dos indivíduos, fornecendo informações valiosas aos médicos e garantindo um acompanhamento preciso de cada caso.

A presença do time de recepção é essencial para auxiliar os pacientes no processo de chegada, além de cuidar da regulação dos exames de imagem, agendamento de quimioterapia e demais exames necessários. Com o suporte do time administrativo, todo o fluxo de atendimento é coordenado de forma eficiente, permitindo que os pacientes recebam os cuidados necessários de forma ágil e organizada.

De acordo com o chefe da oncologia do Hospital de Base, Daniel Girardi, o trabalho em equipe e o empenho desses profissionais são fundamentais para o sucesso dessa iniciativa. “É gratificante ver tantos especialistas comprometidos em proporcionar um atendimento digno e de qualidade aos pacientes. A dedicação de cada um deles é louvável e reflete o compromisso com a saúde e o bem-estar da população. Este agradecimento é para todos os profissionais da área da saúde que estão envolvidos nessa ação e que estão fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Juntos, estamos promovendo a redução da fila e oferecendo esperança e cuidado a quem mais precisa”, ressalta o especialista.

A redução da fila de espera é uma prioridade para o GDF, que está empenhado em melhorar o acesso da população aos serviços de saúde. Essa força-tarefa é uma medida concreta para enfrentar esse desafio e garantir que os pacientes recebam a atenção necessária dentro de prazos mais razoáveis.

O objetivo dessa iniciativa é reduzir a fila angustiante de pacientes e garantir que cada um deles tenha seu tratamento iniciado. “É uma prioridade para o IgesDF trabalhar em conjunto com o GDF e a Secretaria de Saúde para oferecer uma resposta efetiva às necessidades da população. Minha gratidão e reconhecimento a todos os profissionais de saúde envolvidos nessa ação. Seu compromisso e dedicação estão sendo fundamentais para proporcionar um atendimento de qualidade e uma mudança significativa na vida desses pacientes. Juntos, estamos construindo um sistema de saúde mais humano e eficiente”, conclui Girardi.

A expectativa é de que essa ação conjunta tenha resultados significativos na diminuição da fila de espera por consultas na regulação da Secretaria de Saúde. O compromisso é de buscar soluções efetivas para melhorar a qualidade e agilidade no atendimento aos cidadãos, garantindo a saúde e o bem-estar de todos.

Com informações da Agência Brasília