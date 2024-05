Divulgada licitação para obras no Polo Logístico e no Centro Urbano Parque das Bênçãos

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) publicou edital de licitação pública para contratar empresa para execução de obras de implantação de infraestrutura de pavimentação, drenagem urbana e sinalização nas delimitações do Polo Logístico e Centro Urbano Parque Das Bênçãos (SHPB), no Recanto das Emas.

O certame é presencial, com nova data marcada para o dia 6 de junho, às 10h. O critério de julgamento é o menor preço, ou seja, será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública. O credenciamento do representante deve ser feito até 5 de junho, às 17h, e a entrega dos envelopes até a data da licitação, também às 10h.

A licitação inclui: ensaios; bocas de lobo tipo meio-fio vazado; meio-fio; poços de visita; condutos de ligação; dissipadores de energia; bacias de detenção; pavimentação; calçadas; sinalizações verticais e horizontais; além de serviços correlatos conforme indicações em projeto e orçamento.

As empresas interessadas em participar da concorrência já podem fazer o download do edital por meio do site da Terracap, na seção Licitações Compras/Serviços. Para acessar os demais documentos referentes à Licitação Presencial nº 05/2024, basta clicar neste link.

Serviço

Mais informações podem ser obtidas no call center da Terracap, no número (61) 3350-2222, ou via chat online, disponível no portal da Agência. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

*Com informações da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap)