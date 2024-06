Bola & Viola marca um gol de solidariedade e arrecada mais de 10 toneladas de alimentos para o Rio Grande do Sul

Há mais de 11 anos, o projeto Bola & Viola, uma iniciativa sociocultural do Gama-DF, promove um evento anual repleto de música, esporte e solidariedade. Este ano, em sua 11ª edição, o evento contou com apresentações de mais de 20 artistas locais, como Marcelo Paiva, Alessandro Bonni e Rafael Silva. Para participar, o público doava uma cesta básica como ingresso.

Realizado no Estádio Bezerrão, no dia 9 de junho, o evento contou com uma estrutura completa, incluindo palco, parque de diversões e muito mais, tudo financiado sem recursos governamentais, apenas com a ajuda de amigos e empresários locais. Após os shows, foram arrecadadas mais de 10 toneladas de alimentos, que foram enviados pela Força Aérea Brasileira para ajudar as vítimas de alagamentos e enchentes no Rio Grande do Sul. O Jornal de Brasília acompanhou de perto a entrega dos alimentos na FAB.

Até o final do campeonato, o Bola & Viola ainda deve arrecadar pelo menos mais 10 toneladas de alimentos, desta vez para ajudar famílias carentes do Distrito Federal e região.

Wellington Mega, idealizador do projeto, detalhou o funcionamento e os objetivos do Bola & Viola em entrevista exclusiva para o programa Radar Urbano, do Jornal de Brasília. Para mais detalhes, confira a reportagem completa em nosso site e redes sociais.