Central de Marcação do Hospital de Base tem 76% de aprovação em pesquisa de satisfação

A Central de Marcação do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) atingiu uma taxa de aprovação de 76% na pesquisa de satisfação no primeiro trimestre de 2024. A pesquisa utilizou a metodologia NPS (Net Promoter Score) para medir a satisfação dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e foi realizada pela Gerência Administrativa (Gerad) e executada pelo Núcleo de Atendimento.

O NPS é uma ferramenta que avalia a lealdade dos clientes com base em suas intenções de recomendar o serviço a outros. Os resultados são categorizados da seguinte forma: promotores (muito satisfeitos, notas 9 e 10), neutros (satisfeitos, notas 7 e 8) e detratores (insatisfeitos, notas de 0 a 6). A leitura do NPS classifica a instituição em diferentes níveis de qualidade: de excelência (75 a 100) até crítica (0 ou negativo).

Com um NPS de 76, o Hospital de Base está classificado como uma instituição de qualidade, porém com espaço para melhorias. Este resultado destaca a importância de continuar buscando aperfeiçoamentos nos processos de atendimento.

A gerente administrativa do HBDF, Marina Rocha, enfatizou a relevância dessa pesquisa para o aprimoramento dos serviços. “Avaliar o nível de satisfação dos usuários é fundamental para a melhoria contínua dos processos de receptividade. Esta pesquisa nos fornece dados valiosos que direcionam nossas ações e estratégias, garantindo um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado”, afirmou Marina.

