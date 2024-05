Música, comidas típicas, teatro e exposições agitam o feriadão de Corpus Christi no DF

Os brasilienses que decidiram passar o feriado prolongado de Corpus Christi na capital federal poderão aproveitar uma agenda cultural e turística recheada. Com uma programação diversificada em espaços públicos e eventos apoiados pelo Governo do Distrito Federal (GDF), a cidade oferece shows musicais, exposições e espetáculos, garantindo entretenimento para todos os gostos e idades.

Um dos destaques da programação do feriadão é a 22ª edição do Encontro Nacional de Folia de Reis, que começa nesta sexta-feira (31), a partir das 10h. Com entrada franca, o evento traz para o Museu Vivo da Memória Candanga apresentações musicais, exposições, ambientação com elementos da cultura caipira, além de muita comida típica e oficinas abertas ao público.

Música

Sábado (1º) é o último dia para conferir de perto a programação itinerante do projeto Serenando, recheada de muita música e poesia. A partir das 16h, o público poderá acompanhar um repertório repleto de serestas, serenatas e músicas da era de ouro do rádio, além de feira de artesanato e praça de alimentação. A entrada é franca, mas a organização está arrecadando alimentos não perecíveis e agasalhos, doados posteriormente ao Lar de Velhinhos Maria Madalena, no Núcleo Bandeirante.

A despedida ocorrerá na Quadra 302, Conjunto 8 de Samambaia. O Serenando teve início em maio e também circulou por Taguatinga e Ceilândia, proporcionando atividades socioculturais gratuitas e fomentando a produção cultural para a melhor idade. Na edição deste sábado, Sassá Salvador abre a programação com poesia autoral. Na sequência, a cantora e poetisa Jane Santana sobe ao palco com o seu projeto musical O que não toca na rádio, que apresenta músicas dos anos 1960, 70 e 80.

Na data, também ocorre o Samba de Guariba, que está de volta à Praça Ferrock, na QNP 13, Área Especial – Setor P Norte, Ceilândia. A nova apresentação do coletivo está prevista para ter início às 18h e faz parte do Calendário Cultural do Centro Cultural Ferrock. A entrada é franca.

O coletivo Samba de Guariba agita a noite deste sábado na Praça Ferrock, no Setor P Norte de Ceilândia

Teatro

Comédia e musical marcam o fim da temporada de maio do Teatro Água Claras, no Espaço Cultural Caesb, da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Nesta quinta-feira (30), o comediante João Pimenta apresenta o stand-up Pimenta Verso; e na sexta (31), acontece o espetáculo musical Uma Saudação às Divas, com as atrizes Salita Cipriano e Li Martins.

O Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, conta uma programação voltada para a criançada. No sábado (1º) e no domingo (2º), o público infantil pode conferir o espetáculo A Menina e o Lenço, com direção geral de Guylherme Almeida e musical de Gabriel Paes. A proposta é uma experiência cênica para crianças, com música instrumental, dança, intervenções urbanas e teatro. As sessões ocorrem às 10h, 15h e 17h.

O Teatro Água Claras, no Espaço Cultural Caesb, recebe apresentação de comédia e espetáculo musical nesta quinta (30) e sexta-feira (31) | Foto: Cristiano Carvalho/ Caesb

Turismo

A partir de sábado (1º), o Projeto Percaminho traz para a Praça dos Três Poderes visitas mediadas e interativas que exploram a história e o patrimônio cultural de Brasília. O tour, disponível de terça a domingo, das 9h às 18h, poderá ser feito com ou sem a presença dos monitores, por meio de conteúdos digitais bilíngues. Para isso, basta levar o celular com fone de ouvido e acessar o QR Code disponibilizado no local ou diretamente no site.

São roteiros criados por estudantes, turistas e interessados com os marcos mais importantes da história da capital, proporcionando uma série de novas informações e curiosidades que vão além do discurso oficial. O objetivo é garantir uma experiência única, com interação em cada espaço da Praça, incluindo aspectos arquitetônicos, históricos, poéticos, simbólicos e imaginários.

O projeto explora o triângulo dos Três Poderes – Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto. Na ocasião, o público também pode conhecer o Complexo Cultural da praça, composto pelo Museu da Cidade, Espaço Lúcio Costa, Panteão da Pátria e Espaço Oscar Niemeyer.

O Projeto Percaminho promove visitas mediadas e interativas à Praça dos Três Poderes, explorando a história e o patrimônio cultural de Brasília

Exposição

Últimos dias para conferir a exposição Zimar, no Museu Nacional da República, com obras da cidade de Matinha, confeccionadas a partir de objetos do cotidiano para representar 65 caretas de zumba. A mostra se encerra neste domingo (2) e pode ser visitada no Anexo Externo do equipamento público.

Também no domingo termina a exposição Matéria Prima, da artista Gisela Colón e com a curadoria de Simon Watson e Sara Seilert. Esta foi a estreia da artista porto-riquenha em exposições no Brasil, com obras que evocam a energia da terra, memórias biológicas ancestrais e conceitos de tempo, gravidade e forças da natureza.

Em comemoração à Semana da União Africana, o Museu de Arte de Brasília traz, até 5 de junho, a exposição Digital Africa 2024. As obras podem ser visitadas das 10h às 19h.

Com informações da Agência Brasília