Mulheres são presas por aplicar golpes em comerciantes no Gama

Nesta quinta-feira (17), duas mulheres foram presas pela Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do 9º BPM, pelo crime de estelionato no Gama.

As equipes flagraram as suspeitas aplicando golpes em série contra comerciantes da região. Elas realizavam compras em farmácias locais, recebiam os produtos e enviavam comprovantes falsos de pagamento via Pix. Após alerta dos comerciantes, os policiais intensificaram o patrulhamento na área e conseguiram localizar e prender as autoras em flagrante. Com elas, foram recuperadas mercadorias avaliadas em R$ 2.000,00.

As detidas foram conduzidas à delegacia da área para as providências cabíveis.