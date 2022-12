Mulher que deu à luz em banheiro e abandonou recém-nascido disse que não sabia que estava grávida

À PCDF, a mulher afirmou que não sabia da gravidez, e que o parto teria acontecido depois de fortes cólicas

Na última segunda-feira (12), uma mulher deu a luz no banheiro de um estabelecimento comercial em Vicente Pires e abandonou o recém-nascido no local. A bebê estava dentro de um saco de lixo, com o cordão umbilical e restos da placenta quando foi encontrada por lojistas que foram alertados por clientes. Desde então, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) estava procurando a genitora para que o depoimento fosse prestado.

E isso aconteceu na tarde de ontem (14). A mulher, que tem 23 anos, explicou à polícia que não sabia que estava grávida. Ela estava sentindo fortes cólicas e chegou a tomar remédio, mas não passou. Então, pediu ao namorado, que a acompanhava, que esperasse ela ir ao banheiro, e logo acabou dando à luz.

Como disse não saber que estava grávida, acabou abandonando a recém-nascido lá e voltou para a companhia do namorado. A mulher disse que eles já estavam juntos há quatro anos, mas que tiveram um término que durou nove meses. Nesse período, ela se envolveu com outro homem, que possivelmente é o pai da criança.

O namorado também prestou depoimento e afirmou não saber da gravidez. O delegado-chefe da 38ª Delegacia de Polícia, de Vicente Pires, disse que as circunstâncias de abandono estão sendo apuradas e a acusada pode responder por tentativa de homicídio ou infanticídio.