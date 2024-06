Mulher nas Cidades chega em Brazlândia nesta segunda (3)

Atenção, Brazlândia: a programação do Mulher nas Cidades começa nesta segunda-feira (3). Serão disponibilizados diversos serviços gratuitos, como palestras sobre empreendedorismo e consultas médicas, com foco no fortalecimento da comunidade feminina. A estrutura foi montada ao lado da administração regional da cidade e estará disponível até sexta-feira (7).

A ação é desenvolvida pelo Governo do Distrito Federal (GDF) por intermédio da Secretaria da Mulher (SMDF), em parceria com a Associação Amigos do Futuro. Brazlândia é a 11ª região administrativa a receber o programa, com expectativa de atender 5 mil pessoas. As atividades compõem o calendário do aniversário de 91 anos da cidade, celebrado na quarta-feira (5).

“Percorrer o DF com atendimentos gratuitos para as mulheres demonstra o compromisso do GDF com políticas públicas assertivas e eficientes”

Giselle Ferreira, secretária da Mulher

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, destaca que cerca de 50 mil mulheres já foram alcançadas pela iniciativa em Santa Maria, Estrutural, Paranoá, Itapoã, Ceilândia, Samambaia, Guará, Arapoanga, Planaltina e Sobradinho II. A próxima região contemplada será São Sebastião, entre os dias 24 e 28.

“Percorrer o DF com atendimentos gratuitos para as mulheres demonstra o compromisso do GDF com políticas públicas assertivas e eficientes”, ressaltou. “A iniciativa tem nos mostrado que, além de levar o atendimento às mulheres, incluir uma brinquedoteca para seus filhos é essencial para que possamos realmente atendê-las. Estamos construindo um futuro mais justo e igualitário.”

Entre os serviços disponíveis estão consultas médicas, atendimento psicológico e emissão de documentos de cidadania. As ações abrangem áreas como saúde, desenvolvimento social, econômico e trabalho, justiça, educação, cultura e economia criativa, qualidade de vida, bem-estar e cidadania.

Haverá ainda atividades educacionais para empoderar a comunidade feminina, como palestras sobre cooperativismo, empreendedorismo, educação financeira e economia criativa, além de cursos profissionalizantes de corte de cabelo, design de sobrancelhas, culinária básica e confeitaria, corte e costura, design de cílios, e manicure e pedicure.

Para ter acesso ao programa, basta efetivar a inscrição no site ou presencialmente na Administração Regional de Brazlândia, das 8h às 18h.

Com informações da Agência Brasília