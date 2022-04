Mulher morre em acidente de carro na DF-001

Outro foi levado para o Hospital da Região Leste, antigo Hospital do Paranoá, com suspeita de hemorragia interna e dores abdominais

Uma mulher faleceu após de envolver em um acidente de carro no final da tarde desta sexta-feira (15). O acidente ocorreu na DF-001, próximo a Tororó, em São Sebastião

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima, de 56 anos, ficou presa nas ferragens de seu carro após colidir de frente com outro veículo e, após ser solta, entrou em parada cardiorrespiratória.

Além dela, os passageiros do outro carro também se feriram. Um deles foi transportado ao Hospital Regional do Gama (HRG) com escoriações.

Outro foi levado para o Hospital da Região Leste, antigo Hospital do Paranoá, com suspeita de hemorragia interna e dores abdominais.

Uma terceira vítima também foi transportada pelo Samu, mas não existem informações sobre o estado dela.