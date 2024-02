Mulher morre atropelada na via que conecta Samambaia Norte à QNL de Taguatinga

O motorista do veículo não sofreu ferimentos

Na noite da última terça-feira (27), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado às 21h34 para atender a um acidente na via principal que conecta Samambaia Norte à QNL de Taguatinga, próximo ao viaduto que dá acesso à Avenida Elmo Serejo.

Ao chegar ao local, as equipes de resgate se depararam com uma vítima feminina, não identificada e aparentando cerca de 35 anos, estava caída na via, gravemente ferida. O veículo envolvido, um Toyota/Etios vermelho, era conduzido por um motorista, de 32 anos, que não sofreu ferimentos.

A equipe de socorro da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU foi a primeira a atender a vítima, constatando que ela estava em parada cardiorrespiratória. Imediatamente, iniciaram-se os procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP), com o auxílio das equipes dos bombeiros.

Após intensos 28 minutos de esforços para reverter a situação, a vítima não conseguiu recuperar os sinais vitais. O óbito foi declarado no local pelo médico do SAMU.