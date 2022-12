Mulher internada na UTI por erro médico está em estado grave

O Hospital Daher, onde ocorreu o erro na cirurgia, foi procurado pela reportagem, mas ainda não se pronunciou

A paciente Camila Carvalho Cabral, que foi internada na UTI do Hospital Regional de Samambaia (HRSam) após sofrer com um erro médico em cirurgia realizada no Hospital Daher, do Lago Sul, teve uma piora em seu quadro.

Segundo Cláudia, mãe da vítima, ela segue em coma induzido, mas não está mais reagindo. “Ontem não permitiram que eu a visitasse devido à falta de vigilantes, que estão em greve. Mas como ela teve uma piora, ficando em estado grave, a psicóloga autorizou a minha entrada hoje”, revelou.

Camila estava na fila do SUS há dois anos para realizar a cirurgia de retirada do útero. Graças a um mutirão realizado pela Secretaria de Saúde em outubro, conseguiu fazer o procedimento no hospital particular. Mas o que era para resolver o problema acabou virando um pesadelo.

A equipe médica do Daher deixou uma compressa de gaze dentro do corpo da paciente, que passou quase um mês sentindo desconforto. Ao procurar o Hospital de Samambaia, no dia 7 de novembro, ela descobriu também lesões no intestino delgado e no cólon, e está internada desde então.

Em contato com a reportagem, a Secretaria de Saúde informou que a realização desta cirurgia ocorreu por meio de contrato firmado com o hospital particular, e que coube à pasta classificar e avaliar a paciente como apta. A SES-DF também informou que a paciente segue internada no Hospital Regional de Samambaia sob cuidados da equipe da unidade, e após todos os procedimentos, vai notificar o Daher para apurar o ocorrido.