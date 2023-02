Mulher finge ter sido assaltada para enganar marido e é presa

Segundo a mulher, ela devia cerca de R$ 7.900 para um agiota e, por não ter como pagar, inventou a história para poder passar

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta sexta-feira (10), uma mulher teria fingido ter sido assaltada e sequestrada para enganar o marido.

Segundo a corporação, há alguns dias, a falsa vítima abriu um boletim de ocorrência afirmando ter sido vítima de roubo, onde os supostos assaltantes a teriam feito sacar R$ 10 mil e dar seu carro. Ela foi deixada na quadra 605 do Recanto das Emas.

Porém, após análise de câmeras de segurança próximas ao local onde ela teria sido deixada, a polícia percebeu que ela deixava o carro sozinho no local.

Ao voltar à delegacia e ser questionada, ela confessou e disse ter mentido para enganar o marido.

Segundo a mulher, ela devia cerca de R$ 7.900 para um agiota e, por não ter como pagar, inventou a história para poder passar, no cartão do marido, R$ 10 mil na máquina de cartão do agiota.

Após a descoberta da farsa, a autora foi autuada por denunciação caluniosa, ao dar procedimento investigatório criminal contra alguém, imputando-lhe crime, de que o sabe inocente. Agora, a autora ficará à disposição da justiça e, se condenada, poderá pegar pena de até 8 anos de prisão.

Durante as investigações, ela chegou a supostamente receber um mosaico de fotos com o rosto de seis pessoas. De acordo com ela, uma delas seria um dos assaltantes.