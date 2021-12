Mulher é presa por exploração do jogo do bicho

A ação policial foi desencadeada após o recebimento de denúncia anônima informando a prática da conduta contravencional em um bar, situado na Rua 12 de Vicente Pires

Na tarde de quarta-feira (15), a Polícia Civil do DF prendeu em flagrante uma mulher, de 41 anos, por contravenção penal de exploração do jogo do bicho. A prisão é resultado da nova fase da Operação Jogo Duro.

A ação policial foi desencadeada após o recebimento de denúncia anônima informando a prática da conduta contravencional em um bar, situado na Rua 12 de Vicente Pires.

Ao apurarem a veracidade da informação recebida, os policiais da 38ª Delegacia de Polícia flagraram a autora em posse de uma máquina de jogo do bicho, diversos bilhetes, dois aparelhos de telefone celular e a quantia de R$ 1,5 mil, em espécie.

Indagada a respeito da atuação ilícita, a autora confessou que realizava apostas do jogo do bicho no local há aproximadamente um ano, que as apostas são realizadas de domingo a domingo, das 8h às 18h e que a média de arrecadação do valor das apostas é de R$ 2 mil e que recebe 10% do valor apostado.

Diante dos fatos, a autora foi conduzida à 38ª DP, onde foi autuada pela contravenção penal de exploração do jogo do bicho. Após assinar o termo de compromisso de comparecimento de comparecer em juízo, a autora foi liberada.

Em caso de condenação, ela estará sujeita a pena que pode chegar a um ano de prisão.