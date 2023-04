Mulher é presa por agredir servidora de hospital

Mulher de 31 anos foi presa por agredir e desacatar uma servidora da unidade Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião

Mulher de 31 anos foi presa por agredir e desacatar uma servidora da unidade Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião, por volta das 4h, desta quinta-feira (6). A servidora estava com arranhões no braço e no pescoço. A agressora reclamava da demora no atendimento.



Quando a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) chegaram ao local, depararam-se com a mulher que agrediu a servidora, ela estava exaltada e querendo continuar a agressão mesmo na presença dos policiais. Para evitar mais confusão na unidade hospitalar, um policial a empurrou para ela se afastar. A mulher se desequilibrou e caiu no chão.



Outra mulher, de 30 anos, que filmava toda a ação, instigava outros pacientes a se revoltar contra os policiais. Ela também desacatou os militares. Os próprios servidores da UPA confirmaram que ela incitava os pacientes contra a equipe da unidade.



As duas mulheres foram levadas para a 30ª Delegacia de Polícia. Elas vão responder por desacato, vias de fato e resistência.