Mulher é levada ao hospital após ter contato com material desconhecido

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrrência nesta quarta-feira (10), referente a um acidente em um galpão, localizado no SCIA Q 9 – Cidade Estrutural. De acordo com informações divulgadas, uma mulher teve contato com uma substância desconhecida.

Para realizar a operação, os bombeiros contaram com a participação de 30 militares e a utilização de sete viaturas.

O CBMDF foi acionado para uma ocorrência de vazamento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), na sede da Instalação de Recuperação Residual (IRR). Ao chegar no local, os militares constataram que 108 funcionários realizavam a triagem de material reciclável, quando um saco de lixo se rompeu, o que resultou no vazamento de um material com características de um pó de cor amarelada. Após a exposição do material, 3 pessoas passaram mal.

Em seguida, os bombeiros evacuaram e isolaram o local, adotando um protocolo de segurança até a chegada da equipe especializada em Produtos Perigosos, que utilizam roupas especiais e equipamentos capazes de identificar produtos com tais características.

Assim que a varredura foi realizada, as equipes encontraram a substância amarelada que foi isolada e teve uma amostra recolhida para análise.

Depois de quase duas horas de operação, um funcionário relatou que havia encontrado um tipo de Spray de um produto assemelhado a gás de pimenta e acabou acionando o dispositivo no local, o que explicaria a situação. Ainda assim, o CBMDF buscou identificar tal recipiente, o que não foi possível, pois existia uma quantidade muito grande de embalagens parecidas com a citada. Como não foi identificado nenhum outro material que pudesse colocar as pessoas em risco, o local foi isolado e ficou aos cuidados dos responsáveis da empresa, que foram orientados a dar a destinação correta ao recipiente, que foi lacrado com produto encontrado que se assemelhava a pó de madeira.

As pessoas que se sentiram mal apresentaram tosse, dificuldade respiratória e mal estar, logo foram avaliadas pela equipe de Atendimento Pré-Hospitalar do CBMDF e reavaliadas pela equipe médica do SAMU. Duas delas apresentavam apenas sintomas muito leves e foram liberadas ainda no local. A outra pessoa foi transportada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante, por apresentar uma tosse persistente.