Mulher e criança ficam feridas após acidente entre moto e carro no Gama

No fim da manhã deste sábado (19), uma mulher e uma criança de 9 anos ficaram feridas após um acidente envolvendo carro e moto no Núcleo Rural Casa Grande, próximo à Igreja São Francisco, região do Gama- DF. Ambas as vítimas estavam na motocicleta.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), três viaturas foram deslocadas até o local. Quando chegaram, encontraram uma colisāo entre carro e moto. Ambos passageiros da moto estavam feridos. A criança apresentava fratura exposta no antebraço direito e a condutora, uma mulher de 29 anos, fratura exposta na perna direita.

O local ficou aos cuidados de Polícia Militar do Distrito Federal (BPRURAL). Não há informações sobre a dinâmica do acidente.