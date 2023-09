Mulher desaparecida no Gama (DF) é resgatada de cárcere privado em Paracatu (MG)

O resgate dramático ocorreu após a intervenção da Polícia Militar (PM) e resultou na prisão de um homem de 27 anos em flagrante

Uma mulher de 23 anos que estava desaparecida desde 16 de agosto em Gama (DF) foi resgatada de um cárcere privado na cidade de Paracatu, localizada no Noroeste de Minas Gerais, na última sexta-feira, 9 de setembro.

De acordo com informações da PM, a vítima foi encontrada em um estado alarmante, com a cabeça raspada e diversos ferimentos pelo corpo, incluindo uma fratura na mão direita. O resgate aconteceu em uma residência no Bairro Alto do Açude, após denúncia anônima.

No primeiro contato com a equipe policial, a mulher inicialmente se recusou a abrir a porta da casa, afirmando que estava tudo bem. No entanto, os militares perceberam que ela estava visivelmente abalada, chorando e tentando evitar a presença da polícia. Com paciência e diálogo, a vítima finalmente abriu a porta, enquanto o suspeito presente no local tentou fugir pelos fundos, mas foi capturado e detido pelas autoridades.

A mulher relatou à PM que havia viajado de Gama até Paracatu para se encontrar com o homem, com quem havia iniciado um relacionamento. Ela revelou que ele a havia agredido fisicamente, ameaçando-a de morte e declarando que jogaria seu corpo em uma vala nos fundos da casa.

Além das agressões físicas, a vítima também foi mantida em cárcere privado, sem acesso a alimentos, por dois dias. Ela foi prontamente socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal para receber tratamento médico adequado.

O suspeito, que também estava na posse de cinco munições, foi conduzido à delegacia para responder por seus atos perante a justiça. O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.