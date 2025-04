Mulher de 55 anos morre após acidente na DF-251

Uma mulher de 55 anos morreu, no fim da tarde desta sexta-feira (18), após se envolver em um acidente de carro na na DF-251, nas proximidades da Reserva Ecológica do IBGE.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), aconteceu uma colisāo frontal entre um Fiat Argo vermelho e um Peugeot 208 branco. Três vítimas foram atendidas no local. As duas ocupantes do primeiro veículo foram socorridas pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Já a condutora do segundo, o Peugeot 208, se encontrava em estado grave, em parada cardiorrespiratória.

A mulher foi atendida imediatamente pelas equipes do CBMDF, que realizaram manobras de ressuscitação por aproximadamente 35 minutos. Infelizmente, os sinais vitais não foram restabelecidos e o óbito foi declarado ainda no local.

Durante o atendimento às vítimas, a via precisou ser temporariamente interditada para garantir a segurança dos envolvidos e o trabalho das equipes de resgate. Após a finalização dos atendimentos, o local ficou sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As circunstâncias do acidente são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.