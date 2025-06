Mulher de 22 anos desaparece em sobradinho; família pede ajuda

Yasmin Gomes Passos, de 22 anos, desapareceu na última sexta-feira (30), em Sobradinho, no Distrito Federal. A mulher teria sido vista pela última vez após deixar seu filho com o pai.

A mãe de Yasmin, Luciana, iniciou as buscas pela filha e também registrou a ocorrência na 13º Delegacia de Polícia, em Sobradinho. Até o momento, as informações são apenas de que testemunhas teriam visto a jovem chorando e com o cabelo raspado.

Luciana explicou que Yasmin deixou seu filho na 410 norte, dormiu na casa do pai e voltaria para buscar a criança um dia após. Contudo, depois disso, não foi mais vista. A família também destaca a depressão da jovem.

Se você viu ou tem qualquer informação que ajude a encontrar Yasmin, entre em contato através do número (61) 98244-5794 ou com a polícia (190).