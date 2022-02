Mulher cai do telhado com tabletes de drogas e é presa pela PMDF

Os policiais foram ao local, mas ninguém atendeu a guarnição. Enquanto eles conversavam com os vizinhos, visualizaram a mulher tentando sair pelo telhado

Policiais militares do 2º Batalhão prenderam uma mulher por posse de entorpecentes na QN 8C, no Riacho Fundo II, por volta das 20h, na sexta-feira (25).

A equipe do Grupo Tático Operacional (GTOp22) recebeu a informação da SRD 20ª Delegacia informando que as drogas de um traficante preso mais cedo pela operação conjunta entre PMDF e PCDF estavam em uma residência no Riacho Fundo II.

Vídeo: PMDF

Os policiais foram ao local, bateram no portão, mas ninguém atendeu a guarnição. Enquanto eles conversavam com os vizinhos, visualizaram uma mulher tentando sair da residência pelo telhado, foi pedido para ela descer, e enquanto tentavam conversar com a mulher, a mesma pisou em uma telha que quebrou e ela caiu no chão. Logo em seguida apareceu uma outra mulher que abriu o portão e permitiu a entrada dos policiais, eles deram os primeiros socorros para a mulher que havia caído, até a chegada do socorro. Ao lado dela foi encontrado dois tabletes de maconha.

Foram feitas buscas no local e em cima do telhado foi localizado mais 16 tabletes de maconha e quatro balanças de precisão.

A mulher detida foi encaminhada ao Hospital do Gama para atendimento e logo após à 20ª Delegacia para registro.