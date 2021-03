Mulher ataca policiais com faca após se recusar a colocar máscara dentro de supermercado em Cidade Ocidental

Os policiais entraram em contato físico, jogaram gás de pimenta e imobilizaram a mulher, que ainda mordeu um dos oficiais

Após se recusar a usar máscara dentro de um supermercado em Cidade Ocidental, no Entorno do DF, uma mulher de 28 anos atacou policiais militares da região. Imagens da câmera de segurança mostraram dois policiais militares pedindo à mulher que colocasse a máscara de segurança, que se recusou e tirou uma faca do bolso.

Os policiais entraram em contato físico, jogaram gás de pimenta e imobilizaram a mulher, que ainda mordeu um dos oficiais.

As autoridades foram chamadas ao local após funcionários tentarem pedir que ela utilizasse o objeto de segurança, mas ela se negou e continuou fazendo compras. A suspeita foi detida e encaminhada a um centro de detenção provisória.