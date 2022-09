Mulher agride idosa de 85 anos em Sobradinho II

A idosa sofreu diversas lesões, chegando a ter um dos braços quebrado. Imagens de câmeras de segurança flagraram momento das agressões

Policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) tomaram conhecimento, nesta quinta-feira (29), acerca de uma agressão praticada contra uma idosa de 85 anos. A idosa teria sido espancada e sofreu diversas lesões, chegando a ter um dos braços quebrado.

De acordo com a polícia, a acusada pelas agressões seria a companheira de um neto da idosa. A mulher teria agredido fisicamente a idosa após uma desavença entre as duas, segundo as investigações.

Companheira do neto da idosa seria a responsável pelas agressões. Foto: Divulgação PCDF

As agressões ocorreram em frente à residência dos envolvidos e foram flagradas por câmeras de segurança da vizinha. Nas imagens às quais o Jornal de Brasília teve acesso, é possível ver o momento em que a acusada desfere um tapa contra a idosa que acaba indo direto ao chão. Em seguida, a mulher desce a rua e o neto da vítima a ajuda a se levantar.

Imagens de câmeras da vizinhança flagraram momento em que idosa de 85 é agredida em Sobradinho II.

“A infratora responderá por lesão corporal de natureza grave, violência nos termos da lei Maria da Penha e do Estatuto do Idoso” afirma o delegado chefe da 35ª DP, Laércio Carvalho. Ainda de acordo com as investigações, a agressora é um velha conhecida da polícia, pois já respondeu por porte de drogas, lesão corporal, violência doméstica e por manter casa de prostituição.