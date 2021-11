Mudanças em alíquotas e aproveitamento de créditos entre as votações da CLDF

Num dia de muitas sessões e reuniões, Câmara Legislativa aprovou tanto propostas em plenário como proposições que tramitam em várias comissões técnicas

Mudanças na Legislação sobre imposto, aproveitamento de créditos para compensação de tributos, criação de salas de apoio à amamentação foram alguns dos projetos aprovados, ontem, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), que realizou tanto reuniões de várias comissões técnicas como sessão ordinária.

Do plenário, a CLDF aprovou em segundo turno o Projeto de Lei (PL) 2.155/2021, do Executivo, que altera a legislação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Na prática, o texto reduz e unifica a alíquota das operações de importação de mercadorias ou bens integrantes de remessa postal ou de encomenda aérea internacional em 18%.

Atualmente, conforme estabelece o texto, as alíquotas variam de 12% a 35%. O objetivo da proposta, de acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF) é facilitar a apuração/pagamento do imposto e, como consequência, tornar mais ágil o processo de desembaraço de mercadorias/bens/encomendas transportadas pela Empresa de Correios e Telégrafos ou qualquer outra empresa que atue nesse ramo. Com a votação, por 16 votos, a matéria segue agora para sanção por parte do governador Ibaneis Rocha.

Já no tocante à compensação de impostos, os deputados distritais também aprovaram, em primeiro turno, o PL 2.197/2021, do Executivo, que estabelece que o aproveitamento de créditos para compensação do imposto devido somente será permitido a partir de 1º de janeiro de 2033 para os casos previstos em Lei.

Conforme explicou o presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF) da Casa, deputado Agaciel Maia (PL), a fixação do novo prazo para a compensação tributária deriva de adequação a uma Lei Federal. A matéria recebeu 18 votos favoráveis e apenas um voto contrário, da deputada Júlia Lucy (Novo). Segue, agora, para apreciação segundo turno.

CCJ cria PL para criação de salas de amamentação

Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa, o colegiado aprovou projeto que cria salas de apoio à amamentação em órgãos do DF. Segundo o autor da proposta, o presidente da Casa, deputado Rafael Prudente (MDB), tais salas são “lugares adequados para que a servidora e/ou terceirizada retire o leite materno de forma segura durante a sua permanência na repartição”.

Por conta disso, o texto estabelece aos órgãos distritais a obrigatoriedade de reservarem esses tipos de sala. De acordo com o texto, as servidoras públicas e terceirizadas terão de ter à disposição, portanto, um espaço adequado para a extração e armazenagem de leite materno durante o horário de expediente, em área apropriada e de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A mesma comissão também aprovou o PL 1791/2021, que cria o Banco Comunitário de Cadeiras de Rodas. De acordo com o autor, Robério Negreiros (PSD), a proposição “tem a finalidade principal de auxiliar as pessoas deficientes permanente ou temporariamente, com mobilidade reduzida, que necessitem de auxílio para se locomoverem”.

“O objetivo é possibilitar o empréstimo gratuito de cadeira de rodas, muletas, bengalas, andadores e outros aparelhos necessários para a locomoção de pessoas deficientes, com mobilidade reduzida ou acamadas”, explicou Negreiros. Os distritais aprovaram também o projeto de lei que revitaliza o Setor Comercial Sul, na área onde se localiza o antigo Touring Club num museu e num espaço para cursos de Ciência e Tecnologia, artesanato

e comércio voltado para cultura – tais como livrarias.