MTEC Energia inaugura sua nova sede, consolidando ainda mais a sua posição no mercado brasileiro de energia solar

Empresa certificada 5 estrelas WEG expande sua presença com soluções fotovoltaicas de alta tecnologia na Asa Sul (CLS 312), Brasília-DF

Com um histórico de excelência e um compromisso inabalável com a qualidade, a MTEC Energia, reconhecida como uma das principais empresas do setor fotovoltaico no Brasil, dá um passo significativo em sua trajetória de 16 anos ao inaugurar sua nova sede na Asa Sul.

Durante o evento de inauguração, realizado em 9 de dezembro, os sócios Daniel Luiz Sebben, José Carlos Tormim e Miguel Jordão receberam os clientes, amigos e parceiros, onde compartilharam análises sobre o futuro da energia solar no Brasil.

Reconhecida como uma das maiores referências do setor fotovoltaico, a empresa atingiu a cobiçada certificação 5 estrelas WEG, evidenciando seu comprometimento com a excelência em seus serviços prestados.

Com mais de 400 funcionários distribuídos em todo o território nacional, a MTEC Energia se destaca por suas soluções personalizadas, atendendo ao agronegócio, condomínios, indústrias, empresas e residências.

A nova sede, equipada com tecnologia de ponta, reflete o compromisso em continuar liderando o caminho em direção a um futuro mais sustentável.

Para mais informações sobre a MTEC Energia e seus serviços, visite o site oficial em https://mtecenergia.com/ ou entre em contato pelo telefone (61) 3465-3366.