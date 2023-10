25 faixas de pedestres são recuperadas no Pistão Sul

Para recuperar as faixas de pedestre do Pistão Sul, o departamento investiu cerca de R$ 250 mil na aquisição de tintas, microesferas e na limpeza

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) finalizou, nesta quarta-feira (11), a recuperação de 25 faixas de pedestres espalhadas nos 21,6 km de extensão do Pistão Sul. No mesmo trecho, estão sendo reformados os pavimentos na Estrada Parque Contorno (DF-001).

Para recuperar as faixas de pedestre do Pistão Sul, o departamento investiu cerca de R$ 250 mil na aquisição de tintas, microesferas — material utilizado para dar maior visibilidade à pintura — e na limpeza. O serviço foi feito pela própria equipe do DER, que disponibilizou pelo menos seis funcionários, desde motorista até os técnicos que atuaram na pintura da passagem.

O diretor de Produção Industrial e Sinalização do DER, Jefferson Oliveira, detalha o trabalho: “No sentido Estrada Parque Taguatinga, são 12 faixas. No lado contrário, temos 13. No contrato de recapeamento do Pistão Sul, não estava prevista essa sinalização provisória. Então, se fôssemos esperar acabar o serviço, ia ficar bastante tempo sem a sinalização. Por isso fizemos essa recuperação provisória e, ao fim das obras, vamos voltar e recuperar todas as faixas novamente”.

Mais segurança

O respeito à faixa de pedestre, criada por lei há 23 anos, vai além de uma conquista que orgulha os brasilienses: representa mais segurança tanto para quem a utiliza para atravessar as vias quanto para os próprios motoristas que dão preferência a quem faz sinal de vida na passagem.

“Eu respeito e me orgulho de dar a passagem para quem quer atravessar as ruas”, compartilhou o motorista e empresário Marcos Scapim, 60 anos. “É muito importante ver as equipes trabalhando na pintura. É muito melhor para o pedestre e para nós, motoristas, ficarmos atentos.”

Já a aposentada Iraci Feitosa, 68, atravessou o Pistão Sul com maior sensação de segurança depois de utilizar a faixa recém-pintada pelas equipes do DER. “Eu me sinto bem mais segura de atravessar com a faixa branquinha assim”, disse. “Antes, não tinha sinalização nenhuma, e eu passava correndo com medo de os carros não pararem”.

Asfalto novo

A reconstrução asfáltica do Pistão Sul abrange 10,8 km em cada sentido. O investimento é de R$ 43 milhões e vai beneficiar cerca de 60 mil motoristas que trafegam pela rodovia diariamente. Os serviços englobam as fases de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, canteiro de obras e ciclovia.

