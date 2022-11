MPDFT requer apuração sobre PMs que agrediram homem negro em Planaltina

Mesmo rendido e obedecendo às ordens dos militares, o homem é agredido e jogado no chão. Na revista, nada foi encontrado

A 3ª Promotoria de Justiça Militar do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) solicitou, ontem (14), à Corregedoria-Geral da Polícia Militar do DF (PMDF) a instauração de procedimento de investigação preliminar para apurar a agressão sofrida por um homem negro no último domingo (13), em Planaltina.

Em vídeo de uma câmera de segurança próximo ao local é possível ver três policiais agredindo com socos, topas, chutes e joelhadas um homem que havia sido abordado pouco antes. Além dele, outros três também passaram por revista.

Mesmo rendido e obedecendo às ordens dos militares, o homem é agredido e jogado no chão. Na revista, nada foi encontrado.

Sendo assim, o MPDFT solicita informações para, se possível, instaurar inquérito policial militar. A Corregedoria tem dez dias para enviar a resposta.