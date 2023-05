MPDFT reforça luta contra abuso e exploração sexual infantil

A iniciativa ocorre em parceria com o Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF), por meio do programa Vira Vida

Virar a página e iniciar uma nova história: esse é o sonho de centenas de jovens, vítimas de violência sexual que aguardam a chance de escrever um novo capítulo em suas vidas. Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no dia 18 de maio, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) vai realizar o evento “Faça bonito: aprendizes, bora” virar vidas?”, que acontecerá no dia 15 de maio, na sede da Instituição.

A iniciativa ocorre em parceria com o Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF), por meio do programa Vira Vida, e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e contará também com a participação de mais de 50 representantes de instituições públicas e empresas privadas. O objetivo é promover e facilitar a inserção desses jovens no mercado por meio da oferta de vagas de jovem aprendiz, estágio ou vínculo de emprego direto.

No evento, serão apresentados à sociedade a tecnologia de intervenção social realizada pelo Sesi, denominada programa Vira Vida. Essa tecnologia atende adolescentes e jovens em situação de extrema vulnerabilidade social no contexto da violência sexual. A programação também a inclui a presença de jovens egressos do programa e que já passaram pelo processo sociopsicopedagógico. Também estarão presentes os alunos de psicologia e direito do Ceub, que integram o Projeto de Extensão VICAJ – Violência contra crianças, adolescentes e jovens.

Programa Jovem Aprendiz

No MPDFT, esses jovens são participantes ou ex-participantes do projeto Adolescente Aprendiz – MP Eficaz. Além da carteira assinada, os jovens recebem um salário-mínimo para realizar trabalhos técnicos na área de informática, em projetos especiais e nas promotorias. O contrato é de até dois anos. Atualmente, há 15 jovens participantes do projeto e mais 5 que estão em processo de admissão. Desde o seu lançamento, em 2012, o MPDFT já contribuiu para a virada de vida de mais de 200 adolescentes.

O projeto é pioneiro na profissionalização, sob a perspectiva de inclusão social e protagonismo juvenil, e está sob a coordenação da vice-procuradora-geral de Justiça do DF, Selma Sauerbronn. Para ela, a iniciativa tem relevância no campo da transformação social e precisa ser abraçada por outras instituições. “Recebemos adolescentes inseridos em contextos de vulnerabilidade, com vazios, ausências e agressões em suas histórias. O projeto é uma oportunidade de emprego que também fomenta o resgate da autoestima e a disposição de sonhar com o futuro. É uma iniciativa de sucesso no MPDFT, mas queremos que outras entidades também possam abraçar essa ideia”, relata.

A programação começa às 14h e conta com apresentação de resultados do programa e depoimentos de alunos e egressos. O evento está previsto para terminar por volta de 16h30.

Programa Vira Vida

O “Vira vida” foi criado pelo Conselho Nacional do Sesi em 2008 para atender jovens de 15 a 21 anos em situação de vulnerabilidade social, principalmente vítimas de abuso e exploração sexual. Desde 2009, o Sesi-DF executa o programa, por meio de um processo sociopsicopedagógico que cria condições para que o participante adquira conhecimentos, desenvolva habilidades, recupere a autoestima, a autoconfiança e atinja a autonomia necessária para ingressar no mundo do trabalho.

A última etapa consiste na inserção dos adolescentes e jovens no mercado de trabalho. No caso do MPDFT, eles são integrados ao Adolescente Aprendiz. “Essa ação assegura que o ciclo de transformação se consolide e se encerre, para dar lugar a uma nova jornada. O principal objetivo é propiciar caminhos para que os alunos conquistem o próprio espaço no mundo do trabalho, seja por meio de vagas de jovem aprendiz, estágio, emprego formal ou pequenos negócios”, afirma Maria Aparecida Lima, assessora de Responsabilidade Social do Sesi-DF e coordenadora do Vira Vida no DF.