Amil deixará 50 crianças autistas sem cobertura de plano no DF

O método Denver auxilia o desenvolvimento das competências cognitivas e sociais em crianças Transtornos do Espectro Autista (TEA)

50 crianças autistas de até 5 anos ficarão desemparadas após anúncio feito pela empresa de assistência médica Amil. A organização comunicou que irá interromper a cobertura do tratamento domiciliar do protocolo Denver.

O método Denver auxilia o desenvolvimento das competências cognitivas e sociais em crianças Transtornos do Espectro Autista (TEA), de até 5 anos de idade.

Apenas uma clínica do DF é capaz de realizar o tratamento e atende por meio do plano de saúde no Distrito Federal. As crianças ficaram sem assistência a partir do dia 20 de março.

No DF, estima-se que mais de 13 mil pessoas tenham o diagnóstico de TEA.