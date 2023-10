GDF abre cadastro reserva para estágios em 69 cursos

Para ambos os níveis há o benefício de auxílio-transporte de R$ 11 por dia estagiado. A carga horária é de 20 horas semanais

O Governo do Distrito Federal (GDF), através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad), abriu inscrições para vagas para o cadastro reserva de estágio nos níveis médio e superior. Ao todo, são vagas referentes a 69 cursos superiores, com bolsa-auxílio de R$ 715, e outros quatro de nível médio, com bolsa-auxílio de R$ 548.

Para ambos os níveis há o benefício de auxílio-transporte de R$ 11 por dia estagiado. A carga horária é de 20 horas semanais. O processo de seleção é online e gratuito pelo site da Universidade Patativa até o dia 15 de novembro.

O processo seletivo tem caráter classificatório e será composto de uma única etapa, que é a prova objetiva online com questões de múltipla escolha. No nível médio, serão 30 questões, sendo 20 de português, cinco de noções de informática e cinco de matemática. Para nível superior, estão previstas 30 questões, sendo 15 de português, cinco de noções de informática, cinco de matemática e cinco de conhecimentos gerais da atualidade.

As vagas são ofertadas em 35 regiões administrativas do Distrito Federal: Águas Claras, Arniqueiras, Brazlândia, Candangolândia, Ceilândia, Cruzeiro, Fercal, Gama, Guará, Itapoã, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Park Way, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Riacho Fundo e Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento/Estrutural, Setor de Indústria e Abastecimento, Sobradinho e Sobradinho II, Sol Nascente, Sudoeste, Taguatinga, Varjão, Vicente Pires, Água Quente e Arapoanga.

Os cursos disponíveis são: técnico de informática, técnico em administração, técnico em enfermagem, administração, administração pública, análise de sistemas, análise e desenvolvimento de sistemas, arquitetura e urbanismo, arquivologia, artes plásticas, biblioteconomia, biomedicina, ciência política, ciências biológicas, ciências contábeis, ciências da computação, ciências econômicas, ciências sociais, comunicação social – jornalismo e publicidade –, desenvolvimento de sistemas, design gráfico, direito, educação física (bacharel), enfermagem, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia da computação, engenharia de redes, engenharia de software, engenharia elétrica, engenharia florestal, engenharia mecânica, engenheira agrônoma, farmácia, física, fisioterapia, fonoaudiologia, geografia, geologia, gestão ambiental, gestão de políticas públicas (tecnólogo), gestão de recursos humanos (tecnólogo), história, informática, letras (tradução e intérprete em Libras/português), logística, marketing, medicina, medicina veterinária, museologia, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia, química, relações internacionais, saúde coletiva, secretariado executivo – superior tradicional e tecnólogo –, segurança da informação, serviço social, sistemas de informação, tecnologia em rede de computadores, tecnólogo em sistemas para internet, turismo, zootecnia, topografia, cartografia, música e radiologia.

Saiba mais por meio do site, do email [email protected] ou telefones (88) 3512-2450 | 0800 591 8710

As informações são da Agência Brasília