MPDFT denuncia homem que atropelou advogada

Além do motivo fútil pelo qual o advogado foi indiciado, o MP incluiu uma segunda qualificadora

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou o advogado Paulo Ricardo Milhomem, 37 anos, que atropelou a servidora pública Tatiana Matsunaga, 40 anos, no último dia 25 de agosto. Milhomem hoje está preso, e Tatiana internada em estado grave.

Além do motivo fútil pelo qual o advogado foi indiciado, o MP incluiu uma segunda qualificadora: o emprego de recurso que dificulta a defesa da vítima. Caso o Tribunal de Justiça aceite a denúncia, Paulo Milhomem passará a ser réu e responderá por tentativa de homicídio duplamente qualificado.

O incidente ocorreu depois de Paulo e Tatiana terem discutido no trânsito, no dia 25 de agosto, que resultou em tentativa de homicídio, registrado pelas câmeras de segurança da casa da vítima. Nas gravações é possível ver Paulo fugindo com o carro, e o marido de Tatiana indo socorrê-la.

Após ser atingida, Tatiana foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) com traumatismo craniano, fratura da bacia e fratura exposta do tornozelo. Passou por diversas cirurgias e está internada na UTI do Hospital Brasília em estado grave. Tatiana sofreu traumatismo craniano, fraturas na bacia e fratura exposta no tornozelo. Ela já passou por uma cirurgia para retirada de um coágulo de sangue na cabeça na semana do acidente.