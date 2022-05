MPDFT consegue condenação de homem por espancamento no Gama

O crime aconteceu em dezembro de 2019. Lucas e Gustavo desferiram chutes e socos contra a vítima, além de arremessos de pedras

A dupla acusada de espancar e matar um homem no Gama foi julgada depois do processo do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). A decisão da Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama condenou, no entanto, somente um deles.

O homem identificado com Gustavo Leda Araújo teve a pena fixada em 6 anos e 9 meses por lesão corporal seguida da morte de Gilmar da Costa Vieira. O outro réu, Lucas Ribeiro de Morais Ribeiro Bezerra, foi absolvido. O MPDFT avalia recorrer da sentença.

Durante o julgamento, o Promotor de Justiça acusou os réus por prática de homicídio doloso qualificado, porém os jurados entenderam que Gustavo não quis nem assumiu o risco de matar a vítima.

O crime aconteceu em dezembro de 2019. Lucas e Gustavo desferiram chutes e socos contra a vítima, além de arremessos de pedras. Gilmar foi socorrido ainda com vida. Ficou internado no Hospital de Base de Brasília, mas não resistiu aos ferimentos após espancamento.