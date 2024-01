MPDFT cobra informações sobre a vacinação contra a dengue

Através de ofício assinado pela Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC) e pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (Prosus), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) cobrou informações a Secretaria de Saúde sobre o planejamento para a vacinação contra a dengue.

No documento, os representantes requisitam o número de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos que receberão a vacina, além do cronograma de aplicação e as unidades de saúde onde a imunização ocorrerá.

A SES também deve informar se há um cronograma para ampliação do público-alvo, tendo como base as doses fornecidas pelo Ministério da Saúde, e se há um plano estratégico para a aquisição de mais doses.

O ofício lembra a gravidade da situação no Distrito Federal e a necessidade de medidas para a contenção de uma possível epidemia. Segundo o procurador distrital dos direitos do cidadão, Eduardo Sabo, é preciso planejar a ampliação da imunização. “O Ministério Público acompanhará de perto o trabalho da Secretaria de Saúde e atuará, no que lhe couber, para que a população do Distrito Federal esteja protegida”, afirmou.