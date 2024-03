MPDFT abre residência para seis áreas

O programa beneficia graduados nas áreas de direito, tecnologia da informação, estatística, psicologia, serviço social e comunicação social

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) abriu as inscrições na última sexta-feira (8) para o Programa MPDFT Residente. O período de inscrições vai até o dia 18 de março.

O programa beneficia graduados nas áreas de direito, tecnologia da informação, estatística, psicologia, serviço social e comunicação social.

Para se candidatar a uma vaga do cadastro de reserva do programa, é necessário ter diploma, certificado ou declaração de conclusão de curso de graduação nas áreas disponíveis no edital, além de ter concluído o curso de graduação há, no máximo, 5 anos. A inscrição pode ser feita através do link.

Os aprovados que forem nomeados irão receber uma bolsa-residência mensal no valor de R$3.000,00 e auxílio de transporte de R$ 11,58.

Poderão ainda participar do processo seletivo os candidatos regularmente matriculados em curso de pós-graduação, em nível de especialização, de mestrado ou de doutorado.

A duração da residência será de até 36 meses, sem possibilidade de prorrogação. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais.