Móveis, carros e objetos inservíveis vão a leilão no dia 15; veja os itens

Certame é aberto a pessoas físicas e jurídicas; os interessados poderão conferir os bens a partir desta segunda-feira (6)

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) promove, no dia 15, um leilão de inservíveis com diversos objetos que estão ociosos ou são irrecuperáveis, incluindo móveis, máquinas, eletrodomésticos e até automóveis. Aberto a pessoas físicas e jurídicas, o evento ocorrerá em sessão pública com lances via internet, das 8h às 17h.

Os interessados poderão conferir os bens no depósito da Terracap – Setor Auxiliar de Garagens Oficinas e Comércio Afins (Sagocan), Lote 7, Taguatinga Norte, desta segunda-feira (6) ao dia 14, das 9h às 16h. É necessário agendamento prévio por meio dos telefones (61) 99534-8080 e (61) 3208-4981.

Dos 37 lotes a serem leiloados, fazem parte mesas, refrigeradores, forno de micro-ondas, purificador de água, roçadeira lateral para trator, cadeiras e poltronas, computadores, fichários, pneus novos e usados, tanquinho, pia inox e caixote de parafusos, entre outros.

Já os três automóveis que entram no leilão são um Volkswagen Polo sedã 2006, um Ford Focus sedã 2010 e um Ford Fusion 2010, com respectivos lances iniciais de R$ 8 mil, R$ 10 mil e R$ 12 mil. Todos os itens, que serão vendidos à vista a quem oferecer o maior lance, estão dispostos neste link.

Para participar da concorrência, é necessário se cadastrar previamente no site do leiloeiro, aceitando os termos e condições informados no edital. Basta seguir os seguintes passos:

→ Clique em “Cadastre-se”;

→ Escolha “Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica”;

→ Preencha os dados do formulário obrigatórios sinalizados com “*” e aperte “Cadastrar”;

→ Encaminhe os documentos para [email protected];

→ Aguarde o e-mail de liberação em 24 horas. Se não o recebeu, verifique a caixa de spam ou entre em contato com o leiloeiro;

→ Faça o login no site, clique no leilão desejado e, em seguida, na aba “Habilite-se aqui”, confirmado a leitura na caixa no final do texto;

→ Clique na aba “Auditório”, depois em “Auditório Cartas”, “Dar Lance” e escolha Manual (Man) ou Automático (Aut);

→ A habilitação deverá ser requerida em até 24 horas antes do início do leilão.

Mais informações podem ser obtidas no escritório do leiloeiro: SCS, Quadra 6, nº 71, Bloco A, Edifício José Severo, Sala 153, telefones (61) 99534-8080 e 3208-4981, ou diretamente no Núcleo de Patrimônio da Terracap, das 7h às 19, pelo telefone (61) 3342-2349.